Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от коронавируса

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Российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 можно назвать лучшей в мире, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.
Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от коронавируса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, такого уровня безопасности и защиты другие вакцины не демонстрируют.  

Ранее сообщалось, что более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V» от коронавируса.

11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса. 

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