Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от коронавируса
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- РИА Новости
«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.
Как отметил глава государства, такого уровня безопасности и защиты другие вакцины не демонстрируют.
Ранее сообщалось, что более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V» от коронавируса.
11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.