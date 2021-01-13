Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 можно назвать лучшей в мире, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, такого уровня безопасности и защиты другие вакцины не демонстрируют.

Ранее сообщалось, что более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V» от коронавируса.

11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.