В России более 1 млн человек привили от коронавируса 

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что к настоящему времени более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V» от коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости.

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — RT), каждый день по 100 тыс. доз вакцины поступает в гражданский оборот», — заявил он.

По его словам, Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния вакцинированных, у них не выявлено никаких новых нежелательных реакций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавирусной инфекции российской вакциной.