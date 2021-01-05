В России более 1 млн человек привили от коронавируса 

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что к настоящему времени более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V» от коронавируса.
В России более 1 млн человек привили от коронавируса 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — RT), каждый день по 100 тыс. доз вакцины поступает в гражданский оборот», — заявил он. 

По его словам, Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния вакцинированных, у них не выявлено никаких новых нежелательных реакций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавирусной инфекции российской вакциной.

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