Собянин поздравил журналистов с Днём российской печати

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Мэр Москвы Сергей Собянин в праздничной телеграмме поздравил журналистов с Днём российской печати.
Собянин поздравил журналистов с Днём российской печати
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В трудные дни пандемии мы особенно остро ощущаем, как важна достоверная и оперативная информация о происходящем в городе и стране. Столичные журналисты подтверждают свой высокий профессионализм, всесторонне освещая борьбу с опасным вирусом, вооружая читателей, зрителей и слушателей необходимыми знаниями и тем самым помогая справиться с бедой», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что, «несмотря на значимость освещения антиковидной тематики», журналисты также уделяют внимание и другим новостям.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год. 

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