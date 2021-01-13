Собянин поздравил журналистов с Днём российской печати

Мэр Москвы Сергей Собянин в праздничной телеграмме поздравил журналистов с Днём российской печати.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В трудные дни пандемии мы особенно остро ощущаем, как важна достоверная и оперативная информация о происходящем в городе и стране. Столичные журналисты подтверждают свой высокий профессионализм, всесторонне освещая борьбу с опасным вирусом, вооружая читателей, зрителей и слушателей необходимыми знаниями и тем самым помогая справиться с бедой», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что, «несмотря на значимость освещения антиковидной тематики», журналисты также уделяют внимание и другим новостям.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год.