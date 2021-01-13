Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2020 год

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год. Среди лауреатов — главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая удостоена награды за личный вклад в развитие СМИ.
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2020 год
  • РИА Новости

За репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии награды получили специальные корреспонденты газеты «Комсомольская правда» Александр Коц и Дмитрий Стешин.

За личный вклад в развитие репортёрской деятельности и военной журналистики премией отмечен ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков.

Также отмечена деятельность гендиректоров «Московского комсомольца» Павла Гусева, АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексея Ефимова, образовательного медиа «Мел» Александра Рудика, издательского дома «Лев» Льва Елина, директора центра радиовещания «Вера, надежда, любовь» Романа Торгашина и других журналистов.

Премии правительства присуждаются добившимся значительных творческих и профессиональных достижений деятелям и организациям СМИ. Вручение традиционно приурочивается ко Дню российской печати.

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