В Госдуме заявили, что до 6 млн россиян работают в удалённом формате

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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что число россиян, работающих удалённо, с начала 2020 года выросло с 60 тыс. до 6 млн человек.
В Госдуме заявили, что до 6 млн россиян работают в удалённом формате
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«Эпидемия COVID-19 потребовала внесениясущественных изменений в трудовое законодательство, в частности в главу 49.1 об удалённой дистанционной работе», — цитирует ТАСС Исаева.

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий россиянам переходить на удалённый формат работы.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, необходимых для удалённой работы.

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