В Госдуме заявили, что до 6 млн россиян работают в удалённом формате
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«Эпидемия COVID-19 потребовала внесениясущественных изменений в трудовое законодательство, в частности в главу 49.1 об удалённой дистанционной работе», — цитирует ТАСС Исаева.
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий россиянам переходить на удалённый формат работы.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, необходимых для удалённой работы.