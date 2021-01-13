В Новосибирске суд прекратил уголовное дело ударившей ребёнка медсестры
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«Сегодня, 13 января, мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры... Натальи Старусевой», — говорится в сообщении.
В суде установили, что работник детской туберкулёзной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом.
Отмечается, что мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон — она освобождена от уголовной ответственности.
Постановление не вступило в законную силу.
Ранее мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулёзной больницы за жестокое обращение с детьми.