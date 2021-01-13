В Новосибирске суд прекратил уголовное дело ударившей ребёнка медсестры

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Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулёзной больницы, которую обвиняли в жестоком обращении с ребёнком, в связи с примирением сторон. Об этом сообщили в прокуратуре России по Новосибирской области.
В Новосибирске суд прекратил уголовное дело ударившей ребёнка медсестры
  • © РИА Новости

«Сегодня, 13 января, мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры... Натальи Старусевой», — говорится в сообщении.

В суде установили, что работник детской туберкулёзной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. 

Отмечается, что мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон — она освобождена от уголовной ответственности.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулёзной больницы за жестокое обращение с детьми.

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