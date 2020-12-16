В Новосибирске суд вынес решение по делу об издевательстве над детьми
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Об этом сообщили ТАСС в мировом суде.
Отмечается, что женщина признала вину в содеянном, раскаялась и принесла извинения.
6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра жестоко обращалась с малолетним ребёнком.
По факту инцидента было возбуждено три уголовных дела.
Позднее стало известно, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы сначала отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а потом уволили. Также был уволен заведующий больницей, а две старшие сестры понижены в должности.