В Новосибирске суд вынес решение по делу об издевательстве над детьми

Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулёзной больницы за жестокое обращение с детьми.

Об этом сообщили ТАСС в мировом суде.

Отмечается, что женщина признала вину в содеянном, раскаялась и принесла извинения.

6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра жестоко обращалась с малолетним ребёнком.

По факту инцидента было возбуждено три уголовных дела.

Позднее стало известно, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы сначала отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а потом уволили. Также был уволен заведующий больницей, а две старшие сестры понижены в должности.