В Новосибирске таскавшую ребёнка за волосы медсестру отстранили от работы

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Медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать.
В Новосибирске таскавшую ребёнка за волосы медсестру отстранили от работы
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ о её увольнении», — сообщили РИА Новости в облминздраве.

Для расследования инцидента создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

В августе в соцсетях было опубликовано другое видео, на котором видно, как мужчина размахивает ребёнком, держа его вниз головой.

Следственный комитет начал проверку из-за жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи.

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