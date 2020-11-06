В Новосибирске таскавшую ребёнка за волосы медсестру отстранили от работы

Медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ о её увольнении», — сообщили РИА Новости в облминздраве. Для расследования инцидента создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко. В августе в соцсетях было опубликовано другое видео, на котором видно, как мужчина размахивает ребёнком, держа его вниз головой. Следственный комитет начал проверку из-за жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи.