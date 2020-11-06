В Новосибирске таскавшую ребёнка за волосы медсестру отстранили от работы
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«Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ о её увольнении», — сообщили РИА Новости в облминздраве.
Для расследования инцидента создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
В августе в соцсетях было опубликовано другое видео, на котором видно, как мужчина размахивает ребёнком, держа его вниз головой.
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