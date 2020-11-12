Третье дело возбуждено после издевательств над детьми в Новосибирске
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулёзная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
В СК напомнили, что 6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра из данной больницы жестоко обращалась с малолетним ребёнком.
По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.
Позднее стало известно, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы сначала отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а потом уволили. Также был уволен заведующий больницей, а две старшие сестры понижены в должности.