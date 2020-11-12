Третье дело возбуждено после издевательств над детьми в Новосибирске

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Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после того, как в туберкулёзной больнице в Новосибирске были выявлены факты издевательства над детьми, это уже третье уголовное дело по данному инциденту.
Третье дело возбуждено после издевательств над детьми в Новосибирске
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулёзная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В СК напомнили, что 6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра из данной больницы жестоко обращалась с малолетним ребёнком.

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Позднее стало известно, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы сначала отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а потом уволили. Также был уволен заведующий больницей, а две старшие сестры понижены в должности.

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