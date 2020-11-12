Третье дело возбуждено после издевательств над детьми в Новосибирске

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после того, как в туберкулёзной больнице в Новосибирске были выявлены факты издевательства над детьми, это уже третье уголовное дело по данному инциденту.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулёзная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В СК напомнили, что 6 ноября в интернете появилось видео, на котором медсестра из данной больницы жестоко обращалась с малолетним ребёнком.

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Позднее стало известно, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы сначала отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а потом уволили. Также был уволен заведующий больницей, а две старшие сестры понижены в должности.