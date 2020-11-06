Следователи проверяют сообщения о медсестре, таскавшей ребёнка за волосы в Новосибирске
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В ходе доследственной проверки планируется установить все обстоятельства предполагаемого жестокого обращения с детьми.
Ранее сообщалось, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она хватает ребёнка за волосы и кидает на кровать.