Следователи проверяют сообщения о медсестре, таскавшей ребёнка за волосы в Новосибирске

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Следователи проверяют сообщения о медсестре, таскавшей маленького ребёнка за волосы в одном из новосибирских медучреждений.
Следователи проверяют сообщения о медсестре, таскавшей ребёнка за волосы в Новосибирске
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.

В ходе доследственной проверки планируется установить все обстоятельства предполагаемого жестокого обращения с детьми.

Ранее сообщалось, что медицинскую сестру новосибирской клинической туберкулёзной больницы отстранили от работы после появления в сети видеоролика, на котором она хватает ребёнка за волосы и кидает на кровать.

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