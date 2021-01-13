В Екатеринбурге потушили огонь на складе вторсырья

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге потушили огонь на складе вторсырья
  • РИА Новости

«В 02:37 открытое горение на складе вторсырья в Екатеринбурге ликвидировано. Ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций. В зоне пожара работала передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — приводит РИА Новости сообщение главного управления МЧС России по Свердловской области.

Ранее стало известно, что склад вторсырья загорелся в Екатеринбурге на площади 1,2 тысячи квадратных метров, под воздействием огня частично обрушилась кровля.

Накануне сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, включая ребёнка.

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