В Екатеринбурге рассказали подробности пожара в многоэтажке

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Семья, проживавшая в квартире, где началось возгорание, была неблагополучной, заявили в пресс-службе городской администрации Екатеринбурга.
В Екатеринбурге рассказали подробности пожара в многоэтажке
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«К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём в одной из квартир. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, включая ребёнка.

СК возбудил уголовное дело.

Как пишет Life.ru, по данным местных властей, все жертвы задохнулись угарным газом.

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