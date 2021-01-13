СК на Камчатке возбудил дело после обрушения глыбы льда на туристов

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

РИА Новости