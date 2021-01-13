СК на Камчатке возбудил дело после обрушения глыбы льда на туристов

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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.
СК на Камчатке возбудил дело после обрушения глыбы льда на туристов
  • РИА Новости

«Дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)», — приводит Интерфакс сообщение Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Следователи также выясняют причины падения ледяной части водопада и возможность предотвращения случившегося сотрудниками туркомпаний.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, один человек погиб.

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