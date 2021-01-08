Врачи сообщили о состоянии пострадавшего на Вилючинском водопаде ребёнка

Ребёнок, вместе с отцом попавший под рухнувший лёд на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в реанимации с переломом позвоночника в стабильно тяжёлом состоянии, сообщают врачи.

Об этом информирует телеканал «360».

«У ребёнка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб лёгкого. Мальчик был помещён в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Ребёнок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение», — приводит сайт правительства региона слова заместителя главного врача по медицинской части камчатской краевой больницы имени Лукашевского Максима Артамонова.

В настоящее время решается вопрос о переводе пострадавшего мальчика из реанимации в отделение детской больницы.

Его отец с ушибом головного мозга и рваными ранами головы в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении больницы.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, один человек погиб.