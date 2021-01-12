В Архангельской области продлили на две недели ограничения из-за COVID-19

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Власти Архангельской области продлили действующие из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения до 26 января.
В Архангельской области продлили на две недели ограничения из-за COVID-19
  • © Алексей Майшев/РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

«Действующие в Поморье ограничения по COVID-19 продлены ещё на две недели — до 26 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба».

«Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в целом по региону, ситуация в крупных муниципалитетах — Архангельске, Котласе, Северодвинске и Приморском районе — всё ещё остаётся достаточно напряжённой», — добавили в штабе.

Согласно данным на 12 января, в России за сутки выявили 22 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев инфицирования COVID-19 возросло до 3 448 203.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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