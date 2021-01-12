Психотерапевт рассказал, как побороть зимнюю хандру

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Психотерапевт Алексей Казанцев рассказал, как побороть зимнюю хандру.
Психотерапевт рассказал, как побороть зимнюю хандру
  • Pixabay

«Чтобы не выгореть морально, не впасть в апатию и депрессию зимой, необходимо переключать картинку. На выходные выезжать за город», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, есть много занятий, например лыжные прогулки, арт-терапия.

Как считает Казанцев, нужно занимать активную жизненную позицию, даже если совсем ничего не хочется.

Со своей стороны, врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с Nation News выразила мнение, что необходимо структурировать суточный режим сна и бодрствования.

«Яркие, разноцветные и вкусные фрукты поднимут настроение и жизненный тонус. Добавьте в рацион сложные углеводы и откажитесь от пиццы в пользу брокколи, чечевицы и кабачков», — советует она.

Эксперт также рекомендовала цветотерапию и прогулки.

Ранее клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, почему некоторые россияне не спешат убирать новогоднюю ёлку.

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