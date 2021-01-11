Психолог рассказала, почему некоторые россияне не спешат убирать новогоднюю ёлку

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, почему некоторые россияне не спешат убирать новогоднюю ёлку.

«В первую очередь потому, что лень. Когда ёлку наряжают, это предвкушение праздника, а убирать её уже не хочется», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, многие не хотят заканчивать Новый год, потому что им нравится, когда они приходят с работы, а дома горит ёлка.

Вместе с тем Коржаева рекомендует не зацикливаться.

«У нас череда праздников друг за другом, и самая главная задача — смотреть на это не так, будто всё закончилось, а как на возможность получить больше и интереснее, и не зацикливаться на одном», — отметила она.

Психолог добавила, что, если одна и та же игрушка будет висеть на протяжении всего года, она уже не будет так радовать.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.