Психолог рассказала, почему некоторые россияне не спешат убирать новогоднюю ёлку

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Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, почему некоторые россияне не спешат убирать новогоднюю ёлку.
Психолог рассказала, почему некоторые россияне не спешат убирать новогоднюю ёлку
  • Pixabay

«В первую очередь потому, что лень. Когда ёлку наряжают, это предвкушение праздника, а убирать её уже не хочется», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, многие не хотят заканчивать Новый год, потому что им нравится, когда они приходят с работы, а дома горит ёлка.

Вместе с тем Коржаева рекомендует не зацикливаться.

«У нас череда праздников друг за другом, и самая главная задача — смотреть на это не так, будто всё закончилось, а как на возможность получить больше и интереснее, и не зацикливаться на одном», — отметила она.

Психолог добавила, что, если одна и та же игрушка будет висеть на протяжении всего года, она уже не будет так радовать.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.

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