В Кировской области продлены карантинные ограничения

Карантинные ограничения в Кировской области продлены до 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на постановление регионального правительства.

В частности, под запретом работа салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, спа-салонов и соляриев, где нет условий приёма посетителей по предварительной записи или где не соблюдаются санитарные требования.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет по-прежнему действует. Исключение — срочная медпомощь и необходимость дойти до места работы или магазина.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.