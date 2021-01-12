В Госдуме оценили ситуацию с пандемией после новогодних праздников

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Депутат Госдумы Федот Тумусов оценил ситуацию с пандемией после новогодних праздников.
В Госдуме оценили ситуацию с пандемией после новогодних праздников
  • РИА Новости

«Пока рано говорить об устойчивых тенденциях», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого россиянина. Как пояснил Тумусов, нужно носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

«А задача власти — убеждать соблюдать меры, а также усиливать или смягчать их в зависимости от динамики», — добавил он.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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