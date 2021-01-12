В Оренбургской области запись на вакцинацию от COVID-19 начнётся с 18 января
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Об этом сообщает RIA56.
Как отметила Савинова, запись нужна из-за особенностей технологии вакцинации.
На данный момент в области есть 7,5 тыс. доз вакцины, в ближайшее время поступит более 3,5 тыс.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.