В Оренбургской области запись на вакцинацию от COVID-19 начнётся с 18 января

В Оренбургской области запись на вакцинацию от коронавируса начнётся с 18 января, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Об этом сообщает RIA56.

Как отметила Савинова, запись нужна из-за особенностей технологии вакцинации.

На данный момент в области есть 7,5 тыс. доз вакцины, в ближайшее время поступит более 3,5 тыс.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.