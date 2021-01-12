СК начал проверку похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
Согласно предварительным данным, «в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки вооружённые огнестрельным оружием пираты совершили нападение на танкер AGISILAOS, захватив моряков, в том числе жителя Краснодарского края».
Отмечается, что в настоящее время пострадавший освобождён, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Ранее сообщалось, что моряки, похищенные с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, освобождены.