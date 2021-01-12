В Подмосковье арестовали водителя грузовика, врезавшегося в колонну военных

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Красногорский городской суд Подмосковья принял решение отправить под арест водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными.
В Подмосковье арестовали водителя грузовика, врезавшегося в колонну военных
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.

«Подозреваемому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Петрова.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о гибели четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.

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