В Подмосковье арестовали водителя грузовика, врезавшегося в колонну военных

Красногорский городской суд Подмосковья принял решение отправить под арест водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.

«Подозреваемому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Петрова.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о гибели четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.