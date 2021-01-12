В Подмосковье арестовали водителя грузовика, врезавшегося в колонну военных
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.
«Подозреваемому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Петрова.
Ранее в Министерстве обороны сообщили о гибели четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.