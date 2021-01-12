В Подмосковье начали принимать заявки от воспитателей на социальную ипотеку

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В Московской области начался приём заявок от воспитателей на участие в программе «Социальная ипотека».
В Подмосковье начали принимать заявки от воспитателей на социальную ипотеку
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все желающие воспитатели могут подать документы до 19 февраля включительно», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

1 марта документы начнут принимать от педагогов, 12 апреля — от молодых начинающих учителей.

Всего в 2021 году сертификат на льготную ипотеку смогут получить 110 педагогов и воспитателей.

Как отметила Каклюгина, программа работает в регионе шестой год и пользуется большой популярностью.

Ранее, как сообщало RIA56, в Оренбургской области рассказали о ходе выдачи льготной сельской ипотеки.

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