В Оренбургской области рассказали о ходе выдачи льготной сельской ипотеки

В Оренбургской области растёт число семей, оформивших льготную сельскую ипотеку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». По данным на начало декабря, выдано 975 кредитов на 1,9 млрд рублей.

Об этом сообщает RIA56.

Как заявили в региональном Министерстве сельского хозяйства, всего одобрено более 3 тыс. кредитов на сумму около 6,2 млрд рублей.

Больше всего кредитов по льготной ставке оформили жители Оренбургского района.

Также стало известно, что в Томской области 122 семьи приобрели жильё по программе субсидирования «Губернаторская ипотека». Об этом сообщает vtomske.ru.

«В Томской области с 2018 года за губернаторской ипотекой обратилась 171 семья, из них 122 семьи уже получают такую меру поддержки», — заявили в региональной администрации.

За три года на реализацию программы из областного бюджета выделено 13,6 млн рублей.

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