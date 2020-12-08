В Оренбургской области рассказали о ходе выдачи льготной сельской ипотеки

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В Оренбургской области растёт число семей, оформивших льготную сельскую ипотеку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». По данным на начало декабря, выдано 975 кредитов на 1,9 млрд рублей.
В Оренбургской области рассказали о ходе выдачи льготной сельской ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Как заявили в региональном Министерстве сельского хозяйства, всего одобрено более 3 тыс. кредитов на сумму около 6,2 млрд рублей.

Больше всего кредитов по льготной ставке оформили жители Оренбургского района.

Также стало известно, что в Томской области 122 семьи приобрели жильё по программе субсидирования «Губернаторская ипотека». Об этом сообщает vtomske.ru.

«В Томской области с 2018 года за губернаторской ипотекой обратилась 171 семья, из них 122 семьи уже получают такую меру поддержки», — заявили в региональной администрации.

За три года на реализацию программы из областного бюджета выделено 13,6 млн рублей.

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