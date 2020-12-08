В Оренбургской области рассказали о ходе выдачи льготной сельской ипотеки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Как заявили в региональном Министерстве сельского хозяйства, всего одобрено более 3 тыс. кредитов на сумму около 6,2 млрд рублей.
Больше всего кредитов по льготной ставке оформили жители Оренбургского района.
Также стало известно, что в Томской области 122 семьи приобрели жильё по программе субсидирования «Губернаторская ипотека». Об этом сообщает vtomske.ru.
«В Томской области с 2018 года за губернаторской ипотекой обратилась 171 семья, из них 122 семьи уже получают такую меру поддержки», — заявили в региональной администрации.
За три года на реализацию программы из областного бюджета выделено 13,6 млн рублей.
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