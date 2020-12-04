Эксперт оценил перспективы цен на недвижимость в 2021 году

Главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов оценил перспективы цен в 2021 году.

«Я считаю, что небольшой рост в пределах 5—10% будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться программа льготной ипотеки. Сегодняшний рост связан именно с льготными ипотечными ставками, которые дают дополнительный спрос», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, прекращение роста цен на новую недвижимость в следующем году произойдёт, но случится это не ранее второй половины года.

«Если исходить из того, что льготная ипотека будет работать до лета следующего года, то как сложится вторая половина 2021 года? Что будет с ценами? Я не думаю, что они будут продолжать расти. Я думаю, что рост остановится или будет даже небольшая коррекция вниз», — прогнозирует эксперт.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.