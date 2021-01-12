В России предложили выплачивать компенсации незаконно задержанным на 48 часов

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В России предложили выплачивать компенсации гражданам, которых незаконно задержали или поместили в спецучреждение по решению правоохранительных органов либо суда. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко намерена внести в нижнюю палату парламента 12 января.
В России предложили выплачивать компенсации незаконно задержанным на 48 часов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект расширяет действие статей о возмещении материального и морального вреда. Если документ примут, то государство должно будет компенсировать гражданину убытки, нанесённые в результате незаконного лишения или ограничения свободы. Такое понятие предложено трактовать максимально широко: помимо уже предусмотренных, появятся ещё два основания для компенсации — незаконное задержание в качестве подозреваемого и неправомерное административное задержание.

«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции Российской Федерации», — отметила Костенко.

Закон предварительно согласован с Минюстом. По словам депутата, в ведомстве поддержали концепцию проекта, прислав ряд замечаний.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко рассказал RT о работе ведомства над концепцией развития уголовно-исполнительной системы.

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