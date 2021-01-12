В России предложили выплачивать компенсации незаконно задержанным на 48 часов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Законопроект расширяет действие статей о возмещении материального и морального вреда. Если документ примут, то государство должно будет компенсировать гражданину убытки, нанесённые в результате незаконного лишения или ограничения свободы. Такое понятие предложено трактовать максимально широко: помимо уже предусмотренных, появятся ещё два основания для компенсации — незаконное задержание в качестве подозреваемого и неправомерное административное задержание.
«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции Российской Федерации», — отметила Костенко.
Закон предварительно согласован с Минюстом. По словам депутата, в ведомстве поддержали концепцию проекта, прислав ряд замечаний.
Ранее министр юстиции Константин Чуйченко рассказал RT о работе ведомства над концепцией развития уголовно-исполнительной системы.