В Томской области у 135 человек за сутки обнаружили коронавирус

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По результатам проведённых ПЦР-исследований, коронавирусная инфекция подтвердилась в Томской области ещё у 135 человек.
В Томской области у 135 человек за сутки обнаружили коронавирус
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом пишет vtomske.ru.  

Общее количество официально подтверждённых случаев коронавируса в регионе составляет 26 127.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.

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