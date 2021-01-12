В Томской области у 135 человек за сутки обнаружили коронавирус

По результатам проведённых ПЦР-исследований, коронавирусная инфекция подтвердилась в Томской области ещё у 135 человек.

© Felix Kästle/dpa

globallookpress.com

Об этом пишет vtomske.ru. Общее количество официально подтверждённых случаев коронавируса в регионе составляет 26 127. Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.