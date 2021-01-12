В Томской области у 135 человек за сутки обнаружили коронавирус
По результатам проведённых ПЦР-исследований, коронавирусная инфекция подтвердилась в Томской области ещё у 135 человек.
- © Felix Kästle/dpa
- globallookpress.com
Об этом пишет vtomske.ru.
Общее количество официально подтверждённых случаев коронавируса в регионе составляет 26 127.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.
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