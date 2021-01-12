На Сахалине начался второй этап вакцинации от коронавируса

На Сахалине стартовал второй этап прививочной кампании от COVID-19.

Об этом сообщает astv.ru.

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в начале декабря.

«Интерес населения растёт, но, к сожалению, есть люди, которые записываются и не приходят, тем самым занимая ячейки в расписании, которыми могли воспользоваться другие желающие. Второй компонент нужно вводить через 21 день после первой прививки, но у нас есть небольшой резерв времени — плюс-минус три дня. Мы можем человеку назначить другой день, если он по объективным причинам не может явиться в назначенное время», — рассказал и. о. главного врача поликлиники №4 Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.

По сообщениям URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.