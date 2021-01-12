В Крыму снизилось количество госпитализаций пациентов с пневмонией

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В Республике Крым количество госпитализаций больных с пневмонией за последние дни сократилось на 25%.
В Крыму снизилось количество госпитализаций пациентов с пневмонией
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Если раньше это было 200+ больных, иногда даже и 250, то сейчас — 140—130. Мы видим по своей работе, что госпитализация пошла на спад, и надеемся, что это долгожданный выдох», — сказал Олефиренко.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

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