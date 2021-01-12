В Подмосковье студентам продлили удалённый формат обучения

Власти Московской области продлили удалённый формат обучения для студентов высших учебных заведений в регионе до 6 февраля.

Об этом говорится в Telegram-канале областного штаба по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Московской области продолжают действовать ограничения: дистанционное обучение в высших учебных заведениях продлится до 6 февраля», — говорится в заявлении.

Уточняется, что до этого момента карты студентов будут оставаться заблокированными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье.