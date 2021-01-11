Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
- globallookpress.com
«У нас были открыты музеи, выставки, всё это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, всё штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», — цитирует РИА Новости Воробьёва.
Согласно данным на 11 января, в России за сутки выявили 23 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев инфицирования COVID-19 возросло до 3 425 269.
Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.