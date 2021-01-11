Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье.
Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
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«У нас были открыты музеи, выставки, всё это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, всё штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Согласно данным на 11 января, в России за сутки выявили 23 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев инфицирования COVID-19 возросло до 3 425 269.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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