Большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за непогоды

Въезд большегрузным автомобилям на территорию Владивостока закрыт из-за непогоды, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

«Осадки в виде снега значительно осложнили дорожную обстановку во Владивостоке. В настоящее время закрыто движение автотранспортных средств по улице Шефнера. Закрыт въезд большегрузов на территорию города Владивостока, а также ограничено движение грузовых автомобилей на участке автодороги «Де-Фриз — Седанка – Патрокл», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с утра в Госавтоинспекцию Владивостока поступило 35 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Пострадавших нет.

Ранее около 35 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды.