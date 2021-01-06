Около 35 тысяч человек в Дагестане остались без света из-за непогоды

Около 35 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщило Министерство энергетики.

В ведомстве проинформировали, что из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и налипания мокрого снега на проводах в республике происходят массовые аварийные отключения.

«Нарушено электроснабжение части потребителей в 18 населённых пунктах в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Кизлярском, Тарумовском районах и в Махачкале суммарной численностью населения около 35 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мощность отключённых потребителей составляет около 13,4 МВт.

Минэнерго взяло ситуацию на особый контроль, к аварийно-восстановительным работам привлечены 38 бригад.

Ранее сообщалось о проблемах с электроснабжением в Тверской области.