В Тверской области 18 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Тверской области более 18 тысяч человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Ведутся авариной-восстановительные работы.

Об этом информирует ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 1028 населённых пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов (около 18 тыс. 720 человек)», — заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечено 90 бригад, состоящих из 346 специалистов и 128 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Псковской области более 3 тысяч жителей остаются без света.

3 января в Кремле сообщили, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя в регионе.