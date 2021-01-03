Глава Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий непогоды

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя в регионе, в результате которого без электроэнергии оказались более 20 тыс. жителей.
Глава Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий непогоды
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Ведерников отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС.

«В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня», — заявил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 2 января после ночного снегопада без энергоснабжения в Псковской области остались около 16,2 тыс. жителей в более чем 1 тыс. населённых пунктов.

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