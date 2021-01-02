В Псковской области более 16 тысяч жителей остались без света
- globallookpress.com
«Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, где из-за налипания мокрого снега на проводах происходят отключения в электрических сетях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что без электроснабжения остались потребители в 1008 населённых пунктах районов Псковской области — около 16,2 тыс. человек.
На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Углегорском районе Сахалинской области, полностью оставшемся без электроэнергии, восстановлено электроснабжение.