В Псковской области более 16 тысяч жителей остались без света

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Более 1 тыс. населённых пунктов в Псковской области остались без электричества из-за налипания мокрого снега на провода. Об этом сообщили в Минэнерго России.
В Псковской области более 16 тысяч жителей остались без света
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«Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, где из-за налипания мокрого снега на проводах происходят отключения в электрических сетях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения остались потребители в 1008 населённых пунктах районов Псковской области — около 16,2 тыс. человек.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Углегорском районе Сахалинской области, полностью оставшемся без электроэнергии, восстановлено электроснабжение.

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