В Псковской области более 3 тысяч жителей остаются без света

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В Псковской области более 3,2 тыс. жителей в настоящее время остаются без света из-за непогоды. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Псковской области более 3 тысяч жителей остаются без света
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«По состоянию на 12:00... отсутствует электроснабжение в 153 населённых пунктах, где проживают 3245 человек, 206 детей, 448 домов», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что аэромобильная группировка МЧС России оказывает адресную помощь по распиловке и уборке поваленных деревьев.

3 января в Кремле сообщили, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя в регионе, в результате которого без электроэнергии оказались более 20 тыс. жителей.

По словам Ведерникова, окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру 4 января.

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