Один военный находится в крайне тяжёлом состоянии после ДТП под Москвой

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Один военнослужащий, пострадавший при столкновении грузовика с колонной военных автобусов в Подмосковье, находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Один военный находится в крайне тяжёлом состоянии после ДТП под Москвой
  • АГН «Москва»

«В результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо военнослужащих погибли», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.

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