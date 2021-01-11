Один военный находится в крайне тяжёлом состоянии после ДТП под Москвой
- АГН «Москва»
«В результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо военнослужащих погибли», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее в Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.