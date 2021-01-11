В Краснодарском крае рассказали о работе школ
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру».
Всего к занятиям приступили свыше 700 тыс. детей. Для 94 учащихся школы №11 Калининского района продлили каникулы из-за болезни учителей.
Как отметили в краевом Министерстве образования, науки и молодёжной политики, все остальные учебные заведения возобновили очные занятия.
В регионе работают и все детские сады. Учреждения высшего образования находятся на каникулах с 30 декабря. Колледжи и техникумы отдыхают с 29 декабря по 12 января.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.