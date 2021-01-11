Спасатели рассказали, как избежать переохлаждения зимой

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Спасатели рассказали, как избежать переохлаждения и обморожения зимой.
Спасатели рассказали, как избежать переохлаждения зимой
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Московской области.

В частности, рекомендуется заранее узнавать прогноз погоды и в соответствии с ним одеваться, выходя на улицу. На свежем воздухе нежелательно употреблять спиртное и психоактивные вещества. Перед прогулкой на морозе нужно хорошо поесть.

В холодную погоду лучше не курить на улице, поскольку из-за никотина уменьшается периферийная циркуляция крови, что делает конечности более уязвимыми.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Минздраве Удмуртии рассказали, что нужно делать в случае обморожения.

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