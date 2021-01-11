Эксперт прокомментировал ситуацию со штаммами коронавируса

Заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН, профессор Сколковского технологического института Георгий Базыкин прокомментировал ситуацию со штаммами коронавируса.

«Надо понимать, что вирус мутирует всё время. Но так называемый британский штамм (хотя мы не знаем, там ли он появился или он появился впервые в какой-то другой стране) характеризуется букетом тех мутаций, которые, кажется, могут быть очень неприятными», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам учёного, известен и южноафриканский вариант, который имеет часть тех же мутаций, что британский, но происходит на другом генетическом фоне.

Как считает Базыкин, новые мутации будут возникать, изменяя свойства вируса.

«Но этот процесс совершенно фундаментально непредсказуем, потому что мутации — это случайный биологический процесс. Но за ними надо внимательно следить и пытаться их вовремя анализировать и замечать», — добавил эксперт.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.