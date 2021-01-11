Психолог рассказала, как настроиться на рабочий лад после праздников

Психолог Алиса Метелина рассказала, как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников.

«Когда вы планируете список дел на завтра, то, естественно, вам легче перестраиваться. Потому что во время отпуска, во время длительного отдыха, во время новогодних каникул снижается работоспособность примерно на 25%, и это связано в том числе с тем, что нет задач, которые требуют решения», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, также можно стимулировать рабочий настрой с помощью позитивного подбадривания — пообещать себе какую-то награду после выполнения дел, например, то, что даст ресурсы и ощущение отдыха.

«Утром включаете ту музыку, которая настраивает вас на рабочий лад, лучше всего использовать те произведения, которые связаны с чем-то хорошим», — рекомендует Метелина.

Кроме того, она советует обеспечить себе полноценный сон, зарядку, прогулки, поскольку это повышает продуктивность.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.