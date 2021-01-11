Общественники поддержали проработку нормы о самозатухающих сигаретах

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что МЧС России совместно с Минздравом занимается проработкой инициативы о введении нового требования к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими.

«Если это технически возможно (а я думаю, возможно, раз такой вопрос задаётся), то в принципе, это, конечно, инициатива полезная. Потому что, действительно, несчастные случаи бывают, их достаточно немало, одна из распространённых причин пожаров в жилом секторе — это как раз курение, в том числе нетрезвыми гражданами перед сном, в постели… И если действительно упавшая сигарета будет сама гаснуть, то есть не будет пожароопасна, это может сохранить кучу жизней», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в таких ситуациях погибает не только сам курильщик, но и другие люди, которые к этому вообще никакого отношения не имели.

«Если эта инициатива хотя бы один-два пожара ликвидирует на корню, это уже, значит, полезная инициатива», — заключил специалист.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что МЧС совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам.