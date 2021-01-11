В Госдуме прокомментировали проработку стандарта для самозатухающих сигарет

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они будут самозатухающими.
В Госдуме прокомментировали проработку стандарта для самозатухающих сигарет
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«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что, помимо вреда для здоровья, курение очень часто приводит к несчастным случаям. Мы это хорошо знаем по взаимодействию с правоохранительными органами, когда несчастные случаи возникают, когда человек находится в нетрезвом состоянии, курит сидя, заснул: это часто является причиной пожаров. Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах… Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны», — подчеркнул Говорин.

При этом депутат отметил, что будут и противники, в частности, те, кто производит сигареты, могут иметь претензии к такому предложению. 

«Но мы должны ориентироваться на снижение уровня и числа всякого рода несчастных случаев, связанных с табакокурением. Поэтому я лично абсолютно поддерживаю подобного рода инициативу», — заключил парламентарий. 

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что МЧС совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам.

Отмечается, что сигареты будут самозатухающими, когда «в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению».

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