В МЧС сообщили о подготовке новых требований к сигаретам
Об этом информирует ТАСС.
«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению», — рассказал Еникеев.
Он выразил надежду, что «через два года этот стандарт будет утверждён в России».
Ранее гендиректор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин прокомментировал в беседе с Nation News принятый Госдумой законопроект, ограничивающий ввоз в Россию сигарет одним блоком из 200 штук, или же 250 г табака.