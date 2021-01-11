В МЧС сообщили о подготовке новых требований к сигаретам

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению», — рассказал Еникеев.

Он выразил надежду, что «через два года этот стандарт будет утверждён в России».

Ранее гендиректор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин прокомментировал в беседе с Nation News принятый Госдумой законопроект, ограничивающий ввоз в Россию сигарет одним блоком из 200 штук, или же 250 г табака.