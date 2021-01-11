Во Владивостоке возобновили подачу тепла в дома после аварии
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Об этом сообщает мэрия города.
«Авария на теплосети в районе бухты Тихой полностью устранена. Сейчас ведётся подача тепла и горячей воды в жилые дома», — говорится в заявлении.
Как отметили специалисты, теплотрасса уже заполнена, в настоящий момент управляющие компании проверяют подачу тепла и горячей воды в квартиры.
Ранее сообщалось, что около 70 жилых домов и несколько административных зданий во Владивостоке остались без горячего водоснабжения из-за прорыва на теплотрассе.