Во Владивостоке возобновили подачу тепла в дома после аварии

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Специалисты устранили аварию на теплотрассе, из-за которой десятки жилых домов во Владивостоке остались без тепла и горячей воды.
Во Владивостоке возобновили подачу тепла в дома после аварии
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает мэрия города.

«Авария на теплосети в районе бухты Тихой полностью устранена. Сейчас ведётся подача тепла и горячей воды в жилые дома», — говорится в заявлении.

Как отметили специалисты, теплотрасса уже заполнена, в настоящий момент управляющие компании проверяют подачу тепла и горячей воды в квартиры.

Ранее сообщалось, что около 70 жилых домов и несколько административных зданий во Владивостоке остались без горячего водоснабжения из-за прорыва на теплотрассе.

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