Около 70 жилых домов во Владивостоке остались без теплоснабжения

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Около 70 жилых домов и несколько административных зданий во Владивостоке остались без горячего водоснабжения из-за прорыва на теплотрассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».

«Бригада ВПЭС занимается восстановлением прорыва теплотрассы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что без горячего водоснабжения остались жители около 70 домов на улицах 3-я Строительная, Борисенко, Сахалинская, Космонавтов, Монтажная, Беляева. Также отключены четыре административных здания на улице Борисенко.

Ранее сообщалось, что более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии. Позднее авария была ликвидирована.

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