Около 70 жилых домов во Владивостоке остались без теплоснабжения
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».
«Бригада ВПЭС занимается восстановлением прорыва теплотрассы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что без горячего водоснабжения остались жители около 70 домов на улицах 3-я Строительная, Борисенко, Сахалинская, Космонавтов, Монтажная, Беляева. Также отключены четыре административных здания на улице Борисенко.
Ранее сообщалось, что более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии. Позднее авария была ликвидирована.