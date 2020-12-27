В Челябинской области завершили работы по восстановлению отопления

Работы по устранению последствий аварии в котельной города Карталы в Челябинской области, где ранее более 7,3 тыс. человек остались без отопления, завершены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карталинского муниципального района.

globallookpress.com

«Все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации по теплоснабжению, устранены. Идёт заполнение участка теплотрассы ко всем оставшимся без тепла домам», — приводит ТАСС сообщение. Ранее сообщалось, что более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии. Тепла лишились также и девять социально значимых объектов: одна больница, шесть детских садов и две школы.