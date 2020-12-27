В Челябинской области завершили работы по восстановлению отопления

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Работы по устранению последствий аварии в котельной города Карталы в Челябинской области, где ранее более 7,3 тыс. человек остались без отопления, завершены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карталинского муниципального района.
В Челябинской области завершили работы по восстановлению отопления
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«Все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации по теплоснабжению, устранены. Идёт заполнение участка теплотрассы ко всем оставшимся без тепла домам», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии.

Тепла лишились также и девять социально значимых объектов: одна больница, шесть детских садов и две школы.

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