В Челябинской области завершили работы по восстановлению отопления
- globallookpress.com
«Все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации по теплоснабжению, устранены. Идёт заполнение участка теплотрассы ко всем оставшимся без тепла домам», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии.
Тепла лишились также и девять социально значимых объектов: одна больница, шесть детских садов и две школы.