В Челябинской области более 7 тысяч человек остались без отопления

Более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В результате скачка электроэнергии произошёл гидравлический удар на котельной. Без теплоснабжения осталось 106 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих 7300 человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что тепла лишились также и девять социально значимых объектов: одна больница, шесть детских садов и две школы.

Ранее сообщалось, что в Саратове из-за аварии на теплосетях более чем на 100 объектах было отключено отопление.