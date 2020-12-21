В Саратове из-за аварии на теплосетях более чем в 100 объектах нет отопления

В Ленинском районе Саратова произошла авария на теплосетях, в 120 объектах города отключено отопление.

Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Согласно предварительным данным, отопление отключено в 120 объектах, из них 101 — это многоквартирные дома.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил первому заместителю Сергею Грачёву выехать на место происшествия.

Как пишет kp.ru, тепло не поступает в школы №41, 76, 94. Кроме того, нет отопления в детских садах №46, 95 «Машенька», 195 «Чайка».

Также, по словам местных жителей, отопления нет в поликлинике №16 и детской школе искусств №16.

Ранее аварийное отключение теплоснабжения произошло в Екатеринбурге в 11 многоквартирных жилых домах, где проживают более 7 тыс. человек.